»Poraženci« Barcolane so ob prihodu na cilj povedali ...

Furio Benussi, krmar Arce Sgr, 2. mesto: »Žal nam je, kako se je izšlo. Res smo si želeli zmage. Upam, da se bodo zmagovalci prihodnje leto vrnili, mi pa bomo pripravljeni, da se jim oddolžimo. Zaostali smo, ker je med jadranjem proti prvi boji počila naprava, okoli katere vrti sprednje jadro. Okvara se je zgodila zaradi velikih sil, ki so delovale v takih razmerah, povsem nenapovedano. V tistem trenutku smo bili precej pred Deep Blue in bi morda celo pridobili v nadaljevanju do tretje stranice, tako so kazali računalniški izračuni.«

Mitja Kosmina, krmar Portopiccolo Prosecco Doc, 3. mesto: »Zelo sem zadovoljen. Bilo je super, jadrali smo brez napak in to je največ, kar smo uspeli iztržiti v takih razmerah s to jadrnico. Dali smo res svoj maksimum, tako je, kot da bi zmagali.«

Gašper Vinčec, duša projekta Way of Life, 4. mesto: »Ker smo želeli biti najhitrejši, smo se na startu odločili za največje jadro. Tvegali smo, a bi le tako lahko konkurirali proti ostalim. Pri dvigovanju pa smo naredili napako, ki se lahko zgodi. Cela ekipa je naredila napako. Žal pa mi je, da smo že drugo leto zapored zapravili dobro uvrstitev. Gremo pa naprej. Portopiccolo Prosecco Doc je bil nato preveč pred nami, da bi ga uspeli prehiteti. Potrebovali bi vsaj še stranico, da bi jih lahko prehiteli. Je pa tudi res, da nisem hotel spraviti Mitje Kosmine s tretjega mesta. To mu pač privoščim.«

Jana Germani, taktik Maxi Jene, 5. mesto: »Zahvaliti se moram Milošu in Marku Radonjiću, ker so me že drugo leto zapored povabili na jadrnico. Vedno je lepo jadrati na Barcolani, še posebej v takih razmerah. Spet je bila to hitra Barcolana. Bili smo peti, kar je odličen rezultat, težko bi se v takih razmerah kosali za višja mesta proti večjim jadrnicam. Na prvi boji smo bili četrti, nato pa nas je prehitela Way of Life. «