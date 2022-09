Porušenje železarne bodo proslavili z ognjemetom

»Kot vsak kraj tudi železarna nosi v sebi spomine, pot delavcev, ki so v njej delali, in kri tistih, ki so v njej ali zaradi nje umrli. Proslaviti porušenje nekdanje škedenjske tovarne in njenega dimnika z ognjemetom, je zato žaljivo in sramotno!«

Miljski občinski svetnik Maurizio Fogar, sicer tudi duša škedenjskega krožka Miani, je prepričan, da je »špektakel«, ki ga bo podjetje ICOP v nedeljo uprizorilo v nekdanji železarni, povsem neprimeren. A ne samo zato, ker žali »84 mrtvih, za katere je tržaško tožilstvo leta 2013 potrdilo, da so umrli zaradi onesnaževanja železarne«, temveč tudi zato, ker bi lahko nedeljsko rušenje povzročilo nove žrtve in obolenja. »Zaman smo skušali prepričati javnost, da lahko tisoči kubični metri prašnih delcev, ki jih bo eksplozija razpršila, povzročijo hude poškodbe Tržanom in Miljčanom, saj so globoko onesnaženi,« je opozoril Fogar, ki se s krožkom Miani že dolga desetletja bori proti onesnaževanju in za zaščito zdravja krajanov.

Porušenje nekdanje železarne bi sprva moralo potekati nocoj, a so ga zaradi slabih vremenskih napovedi preložili. Z nedeljsko »slovesnostjo« se bo dve leti po podpisu programskega načrta začelo novo obdobje za ta del pristanišča in Trsta, so prepričani pri furlanski družbi ICOP. Zato želijo dogodek pospremiti tudi z ognjemetom. Ta naj bi nebo nad Škednjem osvetlil nekaj po 20. uri.