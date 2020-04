Poškodovali kapelico pri Lajnarjih

Neznanci so pred dnevi oskrunili Marijino kapelico na Trgu Stanka Zorka pri Lajnarjih. Nekdo je v šipo, ki je varovala Marijin kip, vrgel kamen, ki jo je razbil. Škodo so predsinočnjim opazili nekateri krajani, ki so obvestili rojanskega župnika Andreo Mosco, ta pa dušnega pastirja za slovenske vernike Franca Vončino. Kaže, da druge škode ni bilo, kdo in zakaj je to storil, pa se še ugiba: lahko je šlo za protiversko ali protislovensko dejanje (kapelico je leta 1954 dal postaviti kaplan za slovenske vernike Stanko Zorko in je nekakšen slovenski simbol) ali pa za neuravnovešeno gesto. Razbitine so počistili prostovoljci, zdaj pa bo treba namestiti novo šipo.