Poskus vloma na Krasu

Danes so organi pregona na Krasu spet imeli opravka z vlomilci. Tokrat sta dva moška sredi belega dne vdrla v hišo, ki stoji ob cesti med Trebčami in Bani. Vlomilca svoje zlikovske misije nista končala, saj so ju domačini zasačili sredi vloma. Ko sta namreč slišala glasove, sta jo nepridiprava ucvrla proti gozdu, domačini pa so nemudoma poklicali številko za nujno pomoč 112. Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj.

Do poskusa vloma je prišlo malo po 16. uri. Vlomilca je med plezanjem skozi okno čisto po naključju videla ženska, ki se je v tistem trenutku peljala mimo hiše. Ker dobro pozna stanovalce hiše, jih je poklicala in vprašala, če imajo slučajno doma delavce. Ko so ji ti rekli, da doma ne izvajajo nobenih del, je ženska nadaljevala svojo pot in se ustavila nekaj sto metrov naprej, kjer je srečala tri domačine, ki so v tistem trenutku opravljali spomladanska opravila. Povedala jim je, kaj je videla in jih prosila, naj preverijo, če se dogaja kaj sumljivega. Trije moški so se pogumno odpravili proti hiši, v kateri naj bi bila vlomilca.