Posledice izpostavljenosti azbestu so pri nas še občutne

Ob včerajšnjem svetovnem dnevu žrtev azbesta (ter tudi svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu) so se dijaki tržaških zavodov Jožefa Stefana in Alessandra Volte na svetoivanskem nogometnem igrišču pomerili na drugem Memorialu Paolo Hikel, ki ga združenje izpostavljenih azbestu EARA prireja v spomin na nekdanjega predstavnika Pristaniške družbe in nogometaša proseškega Primorja, ki je leta 2015 podlegel plevralnemu mezoteliomu, rakastemu obolenju, ki je tipična posledica dolgotrajne izpostavljenosti azbestu. Hikel je bil ustanovni član združenja EARA.

Pred začetnim sodnikovim žvižgom so gostje spregovorili o azbestu, še vedno zelo perečem problemu, ki je v Furlaniji - Julijski krajini posebno občuten. Senatorka Tatjana Rojc je spomnila, da je italijanska država uvedla in dopolnila razne podpore ter prispevke za azbestne bolnike oziroma njihove družine, »vendar je na tem področju potrebnega še veliko dela«. Pri tem je izrazila nujo po preureditvi pravil ter spomnila, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina največ naredila za časa predsednice Debore Serracchiani, ko so med drugim tudi odprli temu namenjen deželni center v Tržiču, ladjedelniškem mestu, ki je simbol boja proti azbestu.

Prizadevanja se na deželni ravni z vlado Massimiliana Fedrige po mnenju senatorke niso nadaljevala v enaki meri, kar je po njej potrdil tudi predsednik tržaške sekcije državnega združenja delovnih invalidov Anmil Alberto Chiandotto.

