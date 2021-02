Poslednji ogled Skladišča 18 pred selitvijo

To so naši Pompeji, pove Franco Degrassi, predsednik Zavoda za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo Irci in z eno samo besedo zaobjame najrazličnejše vsakodnevne predmete, ki so jih Italijani vzeli s sabo, ko so množično zapuščali svoje rojstne kraje v Istri, na Reki in Dalmaciji. Kot je goreča lava Vezuva zajela antično mesto, je »eksodus prekinil naša življenja in ta niso nikoli več stekla kot prej«, pojasni. V skladišču 18 v Starem pristanišču so se gore stolov, omar, miz, postelj, šivalnih strojev, kmečkega orodja, posode, hišne opreme, pa tudi slike z verskimi podobami in podobni predmeti znašli po sili razmer. Tu smo se v petek udeležili zadnjega vodenega ogleda. Marca jih bodo začeli seliti, v prihodnjih mesecih bodo primernejši prostor dobili v skladišču 26 , kjer se bodo združili z zbirko zavoda Irci, ki trenutno domuje v Ul. Torino.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.