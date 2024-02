»Poslušali bomo potrebe ljudi«

Za deželno koordinatorko Slovencev v Demokratski stranki Valentino Repini bodo junijske evropske volitve prelomne, na upravnih volitvah pa želijo ponuditi dobre vsebine. Glede odnosa s Slovensko skupnostjo opaža, da po kongresu le-ta kljub dogovoru ohranja do DS večjo razdaljo kot do drugih strank. Drugače volilni rezultati in pristop novih sil v komponento za Valentino Repini kažejo, da je za Slovence v Italiji interetnični model vabljiv in razumljiv.

V sporočilu za javnost ste izrazili veliko zaskrbljenost ob izjavah tržaškega župana pri bazovskem šohtu. Kako ocenjujete sedanji politični trenutek?

Na žalost opažamo neko klimo, ki ni najbolj demokratična in je zelo desno usmerjena. Z veliko ogorčenostjo sem spremljala izjave najvišjih vladnih, deželnih in mestnih predstavnikov v Bazovici. Poudarila bi tudi, da se ob 10. februarju ne izgublja priložnosti za prave predvolilne govore, ki so na žalost osnovani na zgodovinskem revizionizmu ter tudi na spodbujanju neke nestrpnosti in v tem slučaju bi lahko rekli tudi sovražnosti do nas in naše zgodovine. Kar pa zadeva specifično govor župana, moram reči, da so njegove besede globoko oddaljene od evropskih vrednot in morda med vsemi tudi najbolj agresivne in žaljive do Slovencev. Spomnim, da govorimo o županu, ki je prejel tudi odlikovanje Republike Slovenije za podporo slovenski manjšini v Italiji. Zato po teh izjavah zelo težko verjamemo županu, ki pa ob drugih priložnostih zelo rad poudarja, da je graditelj sožitja, dialoga in zaupanja.

V tem vzdušju potekajo priprave na junijske evropske in upravne volitve. Kako se pripravljate pri DS in slovenski komponenti? Je glede evropskih volitev na vidiku kako slovensko ime na listi DS?

V DS se zavedamo, da bodo evropske volitve tokrat res prelomne: na eni strani bodo napredne sile, ki delajo na tem, da Evropa ostane povezana in solidarna, predvsem pa, da si mora prizadevati za mir. Po drugi strani pa bodo konzervativne sile, ki obljubljajo in želijo krepiti nacionalne države, ki ne ponujajo konkretnih odgovorov na potrebe evropskih državljanov in želijo rahljati povezave. Zato mora prevladati vizija, ki krepi in spodbuja mednarodne odnose, ne pa tista, ki rahlja povezave. Kar zadeva evidentiranje kandidatur, gre upoštevati tudi dejstvo, da je naše okrožje veliko in da naša dežela lahko računa na majhno število kandidatur, zato je težko predvideti, ali obstaja možnost slovenske kandidature, ki bi vsekakor predstavljala dodano vrednost in bi bila odraz pluralnosti naše dežele.

Glede upravnih volitev pa bo napor Slovencev v DS usmerjen predvsem v to, da podpremo naše kandidate, da pripravimo dobro osnovano volilno kampanjo in dobre vsebine, trudili se bomo tudi za prisotnost na teritoriju s pobudami in poslušanjem potreb ljudi. Poudarila bi tudi to, da mora biti naše delo usmerjeno tudi v vlivanje zaupanja v inštitucije. Če gremo v konkretno, smo pripravljeni na pogovore z vsemi strankami in listami, ki se prepoznavajo v levi sredini. Končno besedo pa imajo teritorialni krožki, ki najbolje poznajo lokalno stvarnost, v tem smislu podpiramo usmeritev stranke, da se prepusti lokalnim krožkom izbiranje odločanja o županskih kandidatih in koalicijah.