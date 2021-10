Posnetki knjig in zgodb tudi na spletu spodbujajo k branju

Po dolgem premoru je Narodna in študijska knjižnica odprla vrata mladim ustvarjalcem. V petek je na notranjem dvorišču tržaškega sedeža knjižnice potekalo namreč odprtje razstave Zgodbe v slikah. Gre za projekt, ki sta ga najprej izvajali mladoletni prostovoljki Alija Bandi in Jana Tull, nato pa ga je nadaljevala Gaia Meton.

Knjige so tri fotografinje posnele v najrazličnejših kompozicijah in jih nato naložile na kanalih NŠK na spletna omrežja, kjer so dosegljive tudi danes. Od jutrišnjega dne bo 24 fotografij na ogled tudi na forex podlagi v prostorih tržaškega sedeža NŠK in v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu ob urnikih odprtja knjižnice.

Odprtje je uvedla knjižničarka Nina Race, utemeljitev ob razstavi je podala fotografinja Jasna Košuta. »Na razstavljenih posnetkih so dekleta uokvirila platnice knjig v za njih naravnem okolju. Tako je nastala prava igra v iskanju in sestavljanju ozadja, ki se preliva v platnico samo. Fotografije pridobijo na tak način zabavno, dinamično, a poenoteno kompozicijo. Očitno je razmerje med vsemi elementi kadra, ki pozornemu opazovalcu prišepnejo pojem svobode, saj posnetek ujame več dejavnikov, ki delujejo samostojno, a vendarle govorijo isti jezik,« je razložila tržaška fotografinja.

Mlade fotografinje so opravljale civilno službo za mladoletne pri Zvezi slovenskih kulturnih društev v okviru združenja Arci Servizio Civile. Alija Bandi je o svoji izkušnji povedala, da se je med fotografiranjem zelo zabavala pri iskanju najlepše kompozicije, ki združuje knjige in ozadje. Razstavljavka živi v Prebenegu in je maturirala na liceju Franceta Prešerna, danes pa študira medije in komunikacijo na Fakulteti za humanistične študije Univerze v Kopru. Gaia Meton je dijakinja liceja F. Prešerna na enoletni izmenjavi v Ljubljani, kjer obiskuje Gimnazijo Poljane. Sama je poudarila, da je iskala prej knjige, nato pa kraje, ki združujejo izbrano knjigo in fotografijo. Miljčanka Jana Tull študira danes jezike na Univerzi v Trstu. Zaključila je z mislijo, da so vse fotografije naložile na družbena omrežja NŠK zato, da bi pritegnile pozornost bralcev in k branju spodbudile sledilce Facebookovega in Instagramovega profila knjižnice.

Slikovit dogodek pod lovorji na dvorišču stavbe v Frančiškovi ulici je obogatila glasba dua iz skupine The Holy Smog, ki sta ga priložnostno sestavljala pevka Andreja Tull in kitarist Lucas Gomez.