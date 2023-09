Pospešeno do odprtja Narodnega doma pri Sv. Ivanu

Obnovitvena dela v Narodnem domu pri Sv. Ivanu so se v glavnem zaključila in v naslednjih tednih bo čas za ureditev še nekaterih manjših posegov, ki pa so dragoceni za celostni videz in funkcionalnost objekta. V poletnih dneh so delavci zaključili še zunanje stopnišče in tačas urejajo pločnik pred samim objektom.

V torek so si predstavniki NŠK in Slorija Luisa Gergolet in Devan Jagodic ter Livio Semolič, ki s pooblastilom krovnih organizacij SKGZ in SSO spremlja obnovo večnamenskega središča in vodi dogovarjanje z deželnimi oblastmi, v spremstvu arhitekta Aleša Plesničarja ter številnih predstavnikov Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK, tehnikov in gasilcev ogledali stavbo, da bi preverili, ali je bilo vse opravljeno kot po načrtu. Nekoliko dlje so se zaustavili pri kletnih prostorih, ki bodo namenjeni dragocenemu arhivu knjižnice. Bodoči stanovalci so namreč izrazili kar nekaj dvomov glede primernosti teh prostorov oz. težav vezanih na nevarnost pojava vlage ali pronicanja vode vanje, tako da je bil pogovor s tehniki in izvedenci dobrodošel, da so razčistili nejasnosti. »Menim, da je bilo soočanje nadvse koristno in potrebno. Lahko tudi potrdim, da smo dobili s strani sogovornikov dovolj jasne in dokaj pozitivne odgovore,« je ocenil Semolič.

Hitrih nog se bliža namreč trenutek slavnostnega odprtja prostorov, pravzaprav obeležitve zaključka del, ki so zahtevala veliko napora in tudi znatna finančna sredstva, saj je šlo za dokaj kompleksne in komplicirane posege na zgodovinski stavbi. Zamude in nepredvidene težave sodijo zraven, zlasti ko gre za naročila javne uprave, ki istočasno vodijo številne projekte, je ugotavljal Semolič.

»Za vse nas bo to odprtje zgodovinski trenutek, saj se bo zgodilo 120 let po prvi otvoritvi Narodnega doma. Pa tudi zato, ker se ga bo udeležila sama predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki bo ob predsedniku Dežele FJK Massimilianu Fedrigi in tržaškemu županu Robertu Dipiazzi ter predstavnikih naše narodne skupnosti slavnostno odkrila napis Narodni dom na pročelju obnovljene stavbe,« je napovedal sogovornik.

