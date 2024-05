»Otroci brez spremstva niso kriminalci, ki bi jim morali omejiti svobodo gibanja, ampak izrazito ranljiva skupina mladoletnikov, ki so jih starši, v želji, da bi rešili njihova življenja, poslali na pot proti Evropi. Ko pridejo v naše kraje, je prav, da hodijo ven in se družijo. Posploševati pretepe med najstniškimi begunci je krivično do vseh tistih, ki spoštujejo pravila in nenasilje in ki se želijo integrirati.«

Tako se je na nedavne iz bruhe nasilja med migranti odzval Sergio Serra iz socialne agencije Duemillauno, ki skrbi za prvi del sprejemne politike. Ta predvideva prevzem mladoletnih migrantov ob vstopu na italijanska tla, za ta kontingentni načrt pa imajo na voljo 80 mest v štirih nastanitvenih domovih. V teh so begunci lahko največ dva meseca, nakar jih preselijo v druge hiše, je pojasnil sogovornik.

Predstavnik socialne zadruge je povedal, da ga nekoliko preseneča dejstvo, da so pretepi postali bolj pogosti v trenutku, ko imajo v Trstu relativno malo mladoletnih migrantov. »Lani poleti in jeseni smo skrbeli za 400 in celo za 500 mladoletnih beguncev. In nismo imeli nobenih težav s pretepi. Danes jih je tu skoraj pol manj,» je dejal sogovornik, ki razlog za ta paradoks išče v dejstvu, da imajo letos med mladoletnimi migranti veliko mladeničev iz severnoafriških držav. »Ti so popolnoma drugačni od mladoletnikov iz Afganistana, Pakistana ali Kosova, ki so odrasli na pretežno ruralnih območjih. Magrebski Afričani, ki so trenutno v Trstu, sem so jih preselili tudi iz drugih italijanskih mest, prihajajo z obrobij velikih urbanih središč, kjer so bili vajeni nasilja. Zato je morda za njih nekaj običajnega, da krožijo z noži,» je ugibal Serra in dodal, da bi ti fantje potrebovali primernejšo obravnavo, kar pa je težko uresničiti glede na to, da morata pogosto po dva vzgojitelja skrbeti za 20 mladih. »Trudimo se, da bi v okviru zmogljivosti čim bolje opravljali naše delo,» je rekel.

