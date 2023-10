Pošta že preveč zamuja

Kronično pomanjkanje kadrov na poštnih uradih v Furlaniji - Julijski krajini bo kmalu le bled spomin. Do včeraj so namreč na spletnih straneh Italijanske pošte sprejemali kandidature za poštarje. Novim zaposlenim ponujajo tridnevno izobraževanje in pogodbo za določen čas.

Morda se bodo rešile nastale težave, kajti pošta na Tržaškem že predolgo zamuja. Potem ko smo poročali o dolgotrajnem samevanju poštnih nabiralnikov v zgoniški občini in zamudah v repentabrski občini, je v uredništvo prispelo več dopisov z nabrežinskega konca in iz tržaškega mestnega središča.

Poročali smo že o prepozno prispelih položnicah v Prečniku, kjer pismonoša obišče vas enkrat ali dvakrat na mesec. Skoraj dva meseca pa pošte ni prejemala Marija Ana Bobek Kralj v Slivnem, 92-letna gospa, ki se težko sama odpravi na nabrežinski poštni urad. Živi sama, njeni otroci so se preselili v tujino in se redko vračajo v kraško vas. Spominja se, da je pred petdesetimi leti, ko se je tja preselila, in vse do pred nekaj leti, pismonoša prihajal vsak dan. »Zdaj pa ga ni od nikoder. Bilo je 17. avgusta, ko sem na dom po dolgem času prejela priporočeno pismo, ob njem pa veliko drugih pisem. Poštarko sem vprašala, zakaj se je nabralo toliko pošte in odgovorila je, da je bila pač na dopustu. Od tistega dne do 10. oktobra nisem več prejela pošte na dom,« je povedala. Hčerko, ki je prišla na obisk, je zaprosila, naj jo pospremi na pošto in tam vprašala zaposlene, naj pregledajo, ali je v skladišču kako pismo na njeno ime. Bilo jih je veliko. Med temi zapadle položnice za elektriko in telefon. Na pošti so gospe svetovali, naj se uradno pritoži, in ji oddali obrazec.

Zamude pa niso le kraška značilnost. Iz mesta se je oglasil Radislav Škerlj, ki položnice za elektriko in drugo pošto redno prejme, ko je že pretekel rok za plačilo. »Če ne bi imeli nastavljenega plačevanja preko bančnega računa, bi vsakokrat morali plačevati kazen. Dostava sicer dovoljuje pregled mesečnih izdatkov,« je dodal Škerlj.

Težave tudi v Križu

Z velikimi zamudami z dostavo pošte se soočajo tudi v Križu. Poštni predali so bili prazni več dni, za kar je menda krivo pomanjkanje osebja, kar predstavlja za sedaj nerešljiv problem za poštno upravo na Tržaškem in v vsej Furlaniji - Julijski krajini. Včeraj so vsekakor začeli s poznim dostavljanjem pošte.