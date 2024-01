Postavili bodo 13 novih spotikavcev, dobil ga bo tudi Angel Kaučič v Rojanu

Na Tržaškem bodo tudi letos v času, ko se bliža dan spomina, ki ga praznujemo 27. januarja, postavili nove spotikavce v spomin na tiste, ki so bili umorjeni, deportirani ali preganjani v obdobju nacifašizma. V torek, 16. januarja, jih bo postavila tržaška judovska skupnost v sodelovanju z Občino Trst in jezikovnim licejem Petrarca. Kot običajno je opise na željo posameznih naročnikov pripravila Judovska skupnost v Trstu s pomočjo različnih organizacij.

Med trinajstimi osebami, ki bodo dobile svoj spotikavec v mestu, je tudi Angel Kaučič. Njegovo življenje se je tragično končalo, saj je le nekaj dni pred osvoboditvijo umrl v taborišču Dachau. Spotikavec njemu v spomin bodo okrog 16.15 postavili v Rojanu pred tamkajšnjo cerkvijo.

Angel Kaučič se je rodil v Lipi na Krasu 11. julija 1907 kot zadnji izmed 12 otrok. Izučil se je za mehanika in razmišljal, ali bi se izselil v Francijo kot njegova brata. Po očetovi smrti je z mamo in s sestrami živel med Kolonkovcem in Sv. Ano ter pri Sv. Jakobu. Bil je spreten kovač in mojster v oblikovanju kovin. Zaposlil se je v mehanični delavnici Schromek v Ulici Moreri v Rojanu.

