Posteljne kapacitete so zasedene, bolniki čakajo na zdravljenje

Tudi pulmološki oddelek katinarske bolnišnice je začel večati kapacitete za oskrbo hospitaliziranih covidnih bolnikov, zdravstvene dejavnosti, ki zadevajo necovidne pljučne bolnike, pa trenutno potekajo še neovirano. A ob slabšanju epidemiološkega stanja v tržaški pokrajini bodo prisiljeni v omejevanje izvajanja vseh nenujnih programov na oddelku, saj zdravstveno osebje potrebujejo na covidnih oddelkih. Predstojnik oddelka za pljučne bolezni prof. Marco Confalonieri je nad trenutnim stanjem zaskrbljen, saj so vse njihove covidne kapacitete polne, na oddelku imajo 20 bolnikov, kar sedem pa jih je na čakanju. Kot je dejal pulmolog, tako situacijo nekako obvladujejo, s strahom in tesnobo pa pričakujejo naslednje tedne, ko pričakujejo še vrh sezonskih okužb.

Kako bi opisali trenutno situacijo na vašem oddelku?

Stanje je identično tistemu, ki smo ga beležili v tem času lani. Naš polintenzivni oddelek je zadnje tedne iz dneva v dan povečeval posteljne kapacitete. Trenutno imamo zasedenih vseh 20 postelj, kar sedem bolnikov pa čaka na zdravljenje na našem oddelku. Ker nimamo ne postelj ne kadra, moramo zdravniki odločati, kdo je potreben nujnejše pomoči. Razmere so zelo resne.

Kdo so vaši pacienti in kakšna je njihova povprečna starost?

Več kot 90 odstotkov naših pacientov, ki potrebujejo polintenzivno nego, ni cepljenih proti covidu-19. Povprečna starost pacientov je nekoliko nižja kot lani, prevladujejo pacienti med 50. in 55. letom starosti in med 70. in 75. letom starosti. Nekaj pacientov v zadnjih tednih je bilo tudi starejših od 80 let, a teh je bilo za vzorec.

Cepljeni covidni bolniki, ki so se znašli na vašem oddelku, kdo so?

To so pacienti, ki imajo pridružene bolezni. A na tem mestu bi rad poudaril, da lahko v bolnišnični oskrbi pristanejo tudi ljudje, ki pred covidom niso imeli nikakršnih težav. Zdravili smo že bolnike z resnimi pljučnicami, ki so pred obolenjem bili popolnoma zdravi.