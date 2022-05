Pot iz Španije v Romunijo s postankom v koronejskem zaporu

Včeraj je policijska patrulja iz komisariata iz Devina - Nabrežine ustavljala vozila pri cestninski postaji pri Moščenicah, kjer je pregledala tudi avtobus, ki je vozil iz Španije proti Romuniji.

Med potniki so policisti tako odkrili 33-letno romunsko državljanko C. V., za katero so ugotovili, da je iskana z evropskim nalogom za prijetje, saj je 19. decembra lani skupaj s sostorilcema bila kriva za tatvino v oteževalnih okoliščinah. Takrat se je s kirurško masko odpravila na nek dom v Bukarešti, kjer je hlinila, da je delavka javne zdravstvene službe in da mora pregledati, ali plinski sistem deluje pravilno. S pomočjo sostorilcev, ki so preusmerili pozornost stanovalca, je ukradla nedoločeno vsoto denarja, ki jo je žrtev hranila v omari.

Tatico so policisti odvedli v koronejski zapor, od koder jo bodo izročili v državo izvora.