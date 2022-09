Če so bralci del Eveline Umek pred leti dodobra spoznali Trst z nekaterimi knjižnimi junaki, ki so se sprehajali z baronom Žigo Zoisom in malo Malko z babico, bodo od zdaj lahko s pomočjo Jakoba, Andreja in Jana spoznali še njegovo okolico. Pri založbi Mladika je namreč ravnokar izšla knjiga Po vodi, po suhem in počez – Potepanja od Barkovelj do Škednja. Besedilo Eveline Umek je z ilustracijami popestril Štefan Turk, knjigo pa je s fotografijami obogatil Danilo Pahor, ki je delo tudi oblikoval v likovno celoto.

Kot je na prvi predstavitvi dela v Peterlinovi dvorani v Trstu (organizirala sta jo Mladika in Društvo slovenskih izobražencev) razložila urednica Nadia Roncelli, se knjigo lahko bere na več nivojih. Najprej je tu zgodba treh prej naštetih mladih junakov, ki se potepajo po tržaški pokrajini in katerim se kasneje pridružijo še Janova mlajša sestra Lara, nono in nona ter Janovi in Larini starši. Avtorica pa v posebnih okvirčkih opisuje tudi kulturne in naravne znamenitosti krajev, kjer se izletniki ustavijo. V okvirčkih so navedeni tudi literarni ustvarjalci, ki so v določenem kraju živeli ali o njem pisali, ter odlomki iz njihovih del. Med avtorji, ki so opisani v knjigi, so na primer Dušan Jelinčič, ki je pisal o Beli dami devinski, Alojz Rebula in njegov roman Zeleno izgnanstvo, pa tudi Anton Aškerc in mogoče njegova manj znana pesem Dve sestri, v kateri opisuje sesljanski pečini.Knjiga je razdeljena na tri dele. Najprej se otroci sprehodijo od Barkovelj do Štivana in spoznavajo tržaške obmorske kraje, nato se premikajo od Nabrežine do Bazovice, kjer spoznajo kraške znamenitosti, na koncu pa se odpravijo še od Repna do Brega.