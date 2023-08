Potovanja in turistične storitve ponujajo že 60 let

Le malo turističnih agencij se lahko pohvali s tem, da so bile nekoč povezovalni člen med kapitalističnim zahodom in socialističnim vzhodom. To je vse do propada Jugoslavije odlično uspevalo agenciji Aurora Viaggi, ki letos avgusta praznuje 60 let obstoja. Davnega leta 1963 je Egon Kraus v Ul. Cicerone odprl agencijo in začel ponujati potovanja v različne jugoslovanske kotičke. Z dejavnostjo je začel 1. avgusta, 29. avgusta pa je dobil uradno licenco. Sledili so izjemen razvoj dejavnosti, ekspanzija poslov in širitev trgov. In Aurora je hitro postala najpomembnejše turistično podjetje na Tržaškem, ki je poslovalo na področju stare Jugoslavije.

Skupnih poti od nastanka do danes sta se spomnila glavni upravitelj turistične agencije Edi Kraus in njena aktualna direktorica Vera Kermez. Oba sta prepričana, da so zanos, zagnanost, delavnost in trde človeške vezi tisti elementi, ki so omogočili zrasti v eno najuspešnejših agencij v Trstu. Kraus, ki se zaveda, da je njegov oče agencijo odprl v posebnem zgodovinskem obdobju, je izpostavil, da so današnjo Auroro ustvarile generacije sposobnih in požrtvovalnih ljudi, ki so bili pripravljeni delati za njen razvoj. Izpostavil je dolgoletno direktorico Divno Čuk, ki je po dokončni upokojitvi njegovega očeta prevzela posel in ga uspešno vodila vse do svoje upokojitve.

Edi Kraus, ki nas je s kolegico sprejel na sedežu agencije, je prepričan, da je turizem posebna dejavnost, ker vključuje številne dejavnike in soustvarjalce končne storitve, pa tudi zato, ker prinaša zapis doživetij in spominov, ki je vedno znova enkraten. »Vse se je začelo, ko je moja mama, trgovka na Opčinah, izvedela, da želi gospod Štolfa prodati svojo turistično agencijo Adria Expres. Mama je to novico takoj sporočila očetu, ki je bil takrat novinar Primorskega dnevnika in tudi organizator izletov tega dnevnika,« je začetke opisal Kraus in dodal, da je oče brez oklevanja sprejel ponudbo, saj je več kot očitno že med opravljanjem novinarskega dela kazal voljo in željo po tem poklicu.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.