Potrebna je trajnostna vizija

Trajnostna sanacija okoljske škode, ki jo je na tržaški obali pred nedavnim povzročilo izredno plimovanje morja, je prioriteta gibanja Zdaj Trst. To je na to temo vložilo svetniško vprašanje na rajonski, mestni in deželni ravni. Predstavniki rajonskega, mestnega in deželnega sveta so danes na pomolu Audace, ki so ga visoki valovi prav tako poškodovali, predstavili svojo vizijo sanacije škode in apelirali na oblasti, naj v svoj vokabular namesto slabo vreme vendarle vključijo besedno zvezo podnebne spremembe.

Riccarda Laterza, vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst v mestnem svetu, je dejal, da mnogi tudi po plimovanju, ki smo mu bili priča pred dnevi, zanikajo podnebne spremembe. »Zadnja škoda, ki je nastala na tržaški obali, ni posledica slabega vremena, ampak podnebnih sprememb. Prepričani smo, da bi morale mestne in deželne oblasti v tej fazi, ko je treba pripraviti projekt sanacije poškodovanih površin, k sodelovanju povabiti znanstvenike, ki bi znali svetovati, kako in s čim se lahko zoperstavimo podobnim izrednim vremenskim pojavom. Ekstremni pojavi bodo postali vedno bolj pogosti,« je dejal Laterza, ki je v isti sapi tudi dodal, da je nedavno plimovanje morja dokaz, da je treba nekatere projekte opustiti. Izpostavil je ureditev podzemnih garaž, plaž in postavitev žičniške infrastrukture in dodal, da bi morali v tem trenutku obnovo poškodovanih predelov zasnovati z dolgoročno vizijo, v sklopu katere bi bilo treba reorganizirati tudi prometno ureditev, še posebej v Barkovljah. »Ne smemo misliti, da bomo čez 40 let hodili na kopanje v Barkovlje z osebnimi avtomobili,« je rekel Laterza.