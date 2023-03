Potrebne so kamere in prijave

Za večjo varnost niso potrebne le nadzorne videokamere, ampak tudi prijave krajanov. Tako je bilo slišati na javnem srečanju o varnosti, ki je v torek zvečer potekalo v dvorani ZKB Trst Gorica na Opčinah. Organizirala sta ga Konzorcij Skupaj na Opčinah in Kulturno društvo Marino Simic. Srečanje, ki sta ga vodila Nadia Bellina in Marco Simic, je izhajalo iz načrta inženirja in rajonskega svetnika Bratov Italije Gianpaola Penca, ki je pred dvema letoma prikazal, kje bi bilo potrebno namestiti kamere na Tržaškem.

Takoj poklicati 112

Namestnik kvestorja in vodja openskega policijskega komisariata Michele Amatulli je opozoril, da se tržaška pokrajina nahaja ob odprti meji, zato so videonadzorni sistemi na tem ozemlju še kako potrebni, tako za preventivo kot za represivne dejavnosti policije.

»Pomembna je participativna varnost. Občani morajo organom pregona prijaviti katerokoli sumljivo dejanje,« je dejal Amatulli in publiki zagotovil, da prijave niso neželene dodatne obremenitve, ampak potrebni namigi za preventivo. Dejal je, da je sam zaprosil za namestitev nadzornih kamer tudi na manjših obmejnih prehodih, saj lahko tatovi ali storilci kaznivih dejanj bežijo preko njih.

Z njim se je strinjal tudi poveljnik nabrežinskih karabinjerjev Cristian Giavedoni, ki je izpostavil, da morajo ljudje, ko opazijo kaj sumljivega, takoj poklicati na enotno številko za klic v sili 112.

Tržaška občinska odbornika Maurizio De Blasio in Michele Lobianco sta prepričana, da so nadzorne kamere zelo pomembne za varnost občanov, a so potrebni tudi človeški viri. Prav zato so okrepili delovno silo pri lokalni policiji.