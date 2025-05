»Potrebno je pridobiti nove slovenske govorce, ključno je šolstvo«

V celotni Furlaniji - Julijski krajini demografi beležijo negativen naravni prirastek. Nižanje števila prebivalcev ponekod zavira le priselitveni prirastek. Potem pa so tu nekatere občine, predvsem na Videmskem, kjer smo priča pravi demografski zimi. V Občini Dreka v Nediških dolinah na primer prebiva manj kot 100 prebivalcev.

Vse manjše število ljudi, ki od rojstva govorijo slovenščino, je opaziti v vseh občinah, kjer velja zakon 38/2001, ki priznava in ščiti slovensko narodno skupnost v Italiji. »Ključ obstoja je šolstvo, ki mora stopiti v korak s časom, potrebno je pridobiti nove slovenske govorce,« meni Marija Mamolo, demografinja, zaposlena pri tržaški podružnici italijanskega statističnega zavoda Istat, ki je v ponedeljek na povabilo Društva slovenskih izobražencev gostovala v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti.

Prebivalstvo FJK in Slovenije se stara, tržaška pokrajina je celo med najstarejšimi v Italiji glede na delež prebivalcev, starih več kot 65 let. Staranje prebivalstva prinaša po besedah demografinje cel kup izzivov: »Najprej bo treba poskrbeti za vse stare ljudi, podpirati aktivno staranje in vlagati v zdravstvo ter dolgotrajno oskrbo. Predvsem pa bi bilo treba za povečanje rodnosti podpreti mlade pare in poskrbeti za družinam prijazno okolje.«