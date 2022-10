Poveljstvo luške kapitanije prevzel Luciano Del Prete

Če je pred malo več kot dvema letoma primopredaja poslov poveljnika luške kapitanije v Trstu in pomorskega direktorja za Furlanijo - Julijsko krajino zaradi strogih omejitev, ki so veljala v koronačasu, potekala v zelo ozkem krogu, je bila včerajšnja svečanost podobna tistim pred pandemijo. »Ustoličenje« novega šefa obalne straže v naših krajih, 56-letnega Luciana Del Preteja, je potekalo ob navzočnosti različnih županov, predstavnikov pristaniške uprave in deželne vlade, organov pregona, sodnih oblasti in drugih državnih organov.

Gostje so na dvorišču sedeža luške kapitanije prisluhnili poslovilnemu govoru dosedanjega prvega moža luške kapitanije Vincenza Vitaleja, ki bo po novem v Rimu odgovoren za okrog 600 pomorskih, kopenskih in letalskih vozil generalnega poveljstva vseh kapitanij, nameram novega poveljnika Del Preteja in pohvalnim besedam na račun dejavnosti tržaške luške kapitanije generalnega poveljnika Nicole Carloneja in pomorskega poveljnika za sever Pierpaola Ribuffa.

Dosedanji šef Vincenzo Vitale, ki je v naše kraje prišel junija leta 2020, je v svojem poslovilnem govoru dejal, da je počaščen, da je lahko delal v Trstu, v isti sapi pa je še dodal, da obžaluje, da zapušča edinstveno mesto tako v državnem kot mednarodnem kontekstu