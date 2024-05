Zavzemajo se za sodelovanje pri političnem odločanju

Sodelovanje občanov in občank pri političnem odločanju vodi k bolj legitimnim, inovativnim in trdnim odločitvam. Ohranja demokracijo, saj omogoča dialog med državljani in nosilci odločanja o konkretnih odločitvah, ki jih je treba sprejeti, in politikah, ki jih je treba oblikovati. Tako meni Mreža odborov, ki je v soboto dopoldne pri Stari mitnici organizirala dogodek z naslovom Mesto, ki si ga želimo.

Več sto oseb se je ustavilo pri stojnicah, na katerih so izmenjali stališča z aktivisti enajstih različnih odborov, ki se tako ali drugače zavzemajo za sodelovanje pri političnem odločanju. Ob koncu srečanja so vsi skupaj apelirali na župana Roberta Dipiazzo, naj začne končno uresničevati točko svojega volilnega programa, ki je predvidel uvedbo participativnega proračuna.

Prav o pomenu participativnega proračuna je v svojem nastopu govoril slovenski strokovnjak za participativne procese Vid Tratnik. Gost je naštel primere dobrih praks razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občani in občanke. Kot je dejal, je želel na srečanju izpostaviti nekaj svojih izkušenj iz dela v Sloveniji in v različnih evropskih projektih, ki so obravnavali participacijo. Zanj je ta pomembna, ker živimo v demokraciji, kar je zelo pomembno, a v zadnjem desetletju je veliko indikatorjev v demokratičnem svetu šibkih. Eden od pokazateljev je nizka udeležba na volitvah, največja stranka je stranka tistih ki ne volijo, je dejal Tratnik, ki ga pomanjkanje interesa za politiko pri mladih skrbi. In če ga ta zainteresiranost mladih skrbi, ga veseli nastajanje novih načinov participacije preko civilnih iniciativ.

