Povpraševanje po ekobonusu in obnovi velika

Če so bili arhitekti, inženirji in gradbinci po finančni krizi leta 2008 ob prihodke, jim je zdravstvena kriza leta 2020 posredno prinesla cel kup dela. Italijanska vlada se je namreč okrevanja po koronakrizi lotila zeleno in v svežnju ukrepov povečala sredstva za energetsko obnovo zgradb. 110% financiranje oz. olajšavo lahko prejmejo projekti obnove izolacije zgradb ter projekti zamenjave grelno-hladilnih sistemov. Sveženj ukrepov med drugim predvideva tudi kritje polovice stroškov za obnovo bivalnih površin.

Prav zaradi vseh teh ugodnosti se vse več gospodinjstev odloča za energijsko posodobitev ali prenovo. Povpraševanje po arhitektih, inženirjih in računovodjih se je v zadnjih mesecih drastično povečalo. To sta nam potrdila tako arhitekt Igor Spetič kot geometer in upravitelj večstanovanjskih hiš Alan Oberdan, ki sta dobesedno zasuta z delom. Ki pa je vse prej kot enostavno, saj je za ureditev potrebne dokumentacije treba spretno krmariti med birokracijskimi količki. In šele ko je dokumentacija ustrezno pripravljena, se lahko začne prenova zgradb.

Pa začnimo na koncu, ki je bržkone najbolj zanimiv del celotne operacije. Kako lahko potrošnik pride do povračila investicije? Do tega je mogoče priti na tri načine: davčni zavezanec zahteva vračilo v napovedi za odmero dohodnine, naročnik lahko od izvajalca del zahteva takojšen popust na računu, terjatev pa lahko odkupi tudi banka. Prav slednja možnost je na Tržaškem najbolj zaželena.