V Škednju se je v pritličnem stanovanju v Ul. Banelli, 12, v bližini šole, okrog 17.30 vnel požar. Ena oseba srednjih let naj bi bila huje poškodovana in so jo reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v bolnišnico. Na kraju so gasilci, več ulic je zaradi posredovanja zaprtih za promet. Ob 19.30 je bil požar pogašen. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili tudi policisti.