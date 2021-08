Požeti želijo, kar so sejali

Da doživlja Trst poseben trenutek, ponovi tržaški župan Roberto Dipiazza vsakič, ko nastopa v javnosti. V luči jesenskih volitev je včeraj k temu dodal, da se mestu pišejo rožnati časi tudi v prihodnje, če bo le znal izkoristiti precejšnja sredstva, ki so prišla in še prihajajo v novo in staro pristanišče. »Projektov je ogromno: v Starem pristanišču je končno občutiti utrip po zaslugi novih stanovalcev, deset milijonov evrov bomo vložili še v ureditev tamkajšnjega prometnega režima z vodovodnimi, električnimi in kanalizacijskimi napeljavami, Nemci in Madžari vse več vlagajo v novo pristanišče. Prizadevam si, da bi zgodovinsko jedro spremenil v peš cono, tako kot tudi Terezijansko četrt.«

Volilna kampanja Dipiazzi vselej vliva veliko energij. Koalicija – Liga, Naprej Italija, Bratje Italije, Lista Dipiazza in Gabriellijeva oz. Tondova lista – je povezana in na spisku ima veliko načrtov, ki jih hoče izpeljati do konca, se pravi v prihodnjih petih letih, med temi je omenil obnovo palače Biserini in Sv. Ivana. Kar smo sejali, bomo poželi, je prepričan. Njegov strankarski kolega Giorgio Rossi je potrdil, »da je zavest, da smo nepogrešljivi, utemeljena« – veliko so vložili v socialo, zlasti v koronaobdobju, ko so ponudili roko šibkim in vsem, ki jih je virus oškodoval, stavili so na kulturo in turizem, pri tem pa spletli tesno človeško vez z mestnim tkivom. Pri tem je opozoril, da na področju socialnega skrbstva Trst močno prednjači med italijanskimi mesti. »Tako bo tudi v prihodnje. Tudi mi gledamo dolgoročno, a ne na podlagi domišljije, pač pa izkušenj menedžerskega upravljanja,« je dejal.