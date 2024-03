Poziv, naj predsednik Mattarella obišče silos

Škandalozne razmere, v katerih so v silosu prisiljeni živeti prosilci za azil, so spodbudile mobilizacijo v mestni civilni družbi. Ustanovljen je bil odbor, ki je pripravil poziv predsedniku republike Sergiu Mattarelli, ki bo aprila v Trstu skupaj s svojim nekdanjim slovenskim kolegom Borutom Pahorjem prejel častno diplomo tržaške univerze. Mattarello vabijo, naj ob tej priložnosti obišče silos in se prepriča, kaj se v njem dogaja. Naj spozna nečloveške življenjske razmere, v katere so pahnjeni pribežniki, ki so se do Trsta prebili v glavnem po balkanski poti – v mrazu, blatu in oblegani od podgan. Pomagajo jim dobrosrčni posamezniki in združenja, vendar to ni dovolj.

Pobudniki Franco Belci, Gianfranco Carbone in Mauro Gialuz bodo poziv predstavili novinarjem danes ob 11. uri v Novinarskem krožku. Vsi občani, združenja, gibanja in stranke se lahko pridružijo pobudi. Treba je premagati otopelost mestnih, deželnih in državnih ustanov in omogočiti rešitev, ki naj prepreči, da bi ljudem, ki jim je usoda namenila rojstvo v deželah, ki jih pestijo lakota, vojne in preganjanje, bila usojena dvakratna obsodba in kazen.