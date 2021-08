Pozivi Durigonu, naj odstopi

»V normalni državi bi iz političnega parketa takoj umaknili osebo, ki poveličuje najtemačnejše obdobje italijanske zgodovine. Poveličevanje fašizma je neskladno s katero koli politično vlogo.« S temi besedami se je tržaška sekcija vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI) odzvala na izjave Claudia Durigona, državnega sekretarja na ministrstvu za ekonomijo iz vrst Lige, ki je v rojstni Latini predlagal, naj se tamkajšnji park, posvečen sodnikoma in žrtvama mafije Giovanniju Falconeju in Paolu Borsellinu, preimenuje v Park Arnaldo Mussolini (po bratu diktatorja Benita). Tržaška sekcija borčevske organizacije, ki jo vodi Fabio Vallon je Durigona pozvala k takojšnjemu odstopu. »Če sekretar ne odstopi sam, naj ukrepa predsednik vlade Mario Draghi in poskrbi za njegov umik iz politične scene. Premier naj pokaže odločnost in naj ne čaka morebitne nezaupnice parlamenta Durigonu. To bi bil zanj hud poraz,« je v tiskovnem sporočilu zapisal Vallon.

Na dogajanje se je odzvala tudi slovenska senatorka iz vrst Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je Durigona prav tako pozvala k odstopu. Hkrati je predsednika lige Mattea Salvinija pozvala naj posreduje in državnega sekretarja prepriča k odstopu. »Nadomeščanje Falconeja in Borsellina z Mussolinijem je znak skrb vzbujajočega pogleda na družbo in politiko. Durigon naj prevzame odgovornost nad izrečenim. To ni poziv levice, k temu ga poziva demokratična republika.«