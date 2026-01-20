Pozor, za novo zdravstveno izkaznico ni treba pošiljati osebnih podatkov

V teh dneh prejema marsikdo sporočila preko elektronske pošte, kjer domnevno ministrstvo za zdravje vabi prebivalce, naj zaprosijo za novo zdravstveno izkaznico. Zdravstveno podjetje Asugi opozarja, da gre za prevaro, t.i. phishing, torej za poskus pridobitve osebnih podatkov v ilegalne namene.

Spletna stran, na katero preusmerjajo sporočila elektronske pošte, je podobna italijanskim institucionalnim spletnim stranem, ne gre pa za uradno spletno stran ministrstva. Podatke lahko nepridipravi prodajajo naprej, lahko pa tudi klonirajo osebne dokumente.

Pri Asugiju opozarjajo, da ministrstvo ne pošilja mailov o novih zdravstvenih izkaznicah. Te veljajo šest let, ob koncu obdobja veljavnosti prejmejo prebivalci novo izkaznico samodejno. Če pa kdo izgubi izkaznico, mu ni treba dajati osebnih podatkov, saj vedo na ministrstvih vse, kar je treba.

Če dobimo takšen mail, opozarjajo pri Asugiju, nikakor ne smemo klikniti na povezave, ki jih vsebuje. Najbolje je, če ga takoj izbrišemo.