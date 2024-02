Pravljični 10. rojstni dan

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice je danes pokal po šivih. Ob desetem rojstnem dnevu so si knjižničarke zamislile pravljični maraton, ki je zadel v polno. Mali gosti, se pravi šolska mladina s svojimi učiteljicami in učitelji, so prostore napolnili dopoldne, posamezniki s starši, tetami ali nonami pa so se zglasili v popoldanskih urah. Poseben praznični dan je prežet s pravljicami, ustvarjanjem, spoznavanjem pisateljev in pisateljic, pesnikov in pesnic, ilustratorjev in ilustratork, igralk in igralcev, pripovedovalk in pripovedovalcev, seveda s klepetom in na koncu še sladkanjem s krofi.

Še ste v času, da se oglasite v Narodnem domu: ob 16.30 bo svoje pesmi podala pesnica in pisateljica Mira Sušić, ob 17. uri bo ob glasbeni spremljavi kitaristov Glasbene matice Gabriela Možine in Nicole Abbati nastopil pisatelj in pesnik Miroslav Košuta.