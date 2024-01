Pravljični urici z Niklo Panizon

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice vabi v torek in četrtek na pravljično urico z Niklo Petruško Panizon.

Nacetov oče dela od doma in je trenutno strašansko zaposlen. Nacetu je resda obljubil, da se bosta šla kopat ... A najprej mora zaključiti svoje delo. In to v miru. Malemu sinčku pa se zdi, da oče ne bo nikoli končal. Kaj naj deček medtem počne? Ko bi le imel vsaj hišnega ljubljenčka! S tako predrzno mislijo se začne zgodba Morski konjički so razprodani, ki bo otroke pošteno nasmejala in zabavala, medtem ko Nacetov oče še opazil ne bo, kaj se dogaja!

Pravljico nemške avtorice Constanze Spengler (knjiga je obogatena z ilustracijami Katje Gehrmann) bo podala gledališka igralka Nikla Petruška Panizon, članica ansambla Slovenskega stalnega gledališča.

Pravljična urica bo v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v torek ob 17. uri, ponovitev pa v četrtek, prav tako ob 17. uri.

Dogodka sta nastala v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem v sklopu projekta Igralci primorskih gledališč berejo pravljice. Za vse informacije lahko pokukate na www.knjiznica.it, kličete na telefonsko številko 040 9896153 ali pišete na elektronski naslov mladinskioddelek@knjiznica.it. Za več informacij knjižničarji vabijo na obisk tudi družbenih omrežij Oddelka za mlade bralce.