Pravoslavni verniki v ledeno morje

Tržaški srbsko-pravoslavni verniki so današnji praznik svetih treh kraljev zaznamovali s tradicionalnim kopanjem v mrzlem morju. S pomola Audace je v morje skočilo sedem pogumnežev, šest moških in ena ženska, ki jih ledena voda niti za hip ni ustavila. Današnja temperatura morja je bila zgolj enajst stopinj Celzija, občutek mraza pa je povečala močna burja.

Praznik svetih treh kraljev so verniki najprej obeležili v cerkvi sv. Spiridijona, kjer je potekala sveta maša, nato pa so se v procesiji podali vse do pomola Audace. Tam je pop Raško Radović v morje vrgel križ, po katerega so morali pogumni skakalci. Najhitrejši je bil Miloš, ki se je z naslovom najurnejšega plavalca okitil že drugič. To mu je uspelo leta 2020, pred pandemijo, ko je srbsko-pravoslavna skupnost zadnjič organizirala praznični skok v morje.