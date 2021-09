Praznik prvošolčkov ob začetku bralne sezone

Bralna sezona za bralno značko se je za naše otroke včeraj tudi uradno začela in po enoletnem premoru zaradi epidemioloških razmer je znova zaživel tudi praznik prvošolčkov oz. dan zlatih knjig v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije in Društvom Bralna značka Slovenije. Prvošolčki iz šol Večstopenjskega ravnateljstva Opčine so se s svojimi učiteljicami in učitelji v jutranjih urah zbrali v prostorih Kulturnega doma na Proseku in prisluhnili uglednemu gostu, pesniku Miroslavu Košuti, avtorju slikanice Ponikalnice (z ilustracijami Suzi Bricelj ), ki jo je vsak od njih tudi prejel v dar s pomočjo podjetja Hofer ter Javno agencijo za knjigo RS.

Da se prvošolčki v branje šele uvajajo in tačas potrebujejo pomoč staršev, babic in nonotov, tet in stricev, je uvodoma dejala koordinatorka projekta, učiteljica Bruna Visintin. »Ko pa boste osvojili tehniko branja, boste kar sami segali po knjigah. Pravijo namreč, da kdor veliko bere, lahko živi več življenj, ker podoživlja dogajanje v pravljicah in zgodbah.« Društvo Bralna značka že veliko let s knjižnim darom nagrajuje prvošolčke v Sloveniji in tudi v Italiji – Košutove Ponikalnice je tako včeraj prejelo tudi vseh 30 slovenskih šol od Milj do Špetra, tako da so skupno porazdelili kar 25.500 slikanic, je spomnila višja pedagoška svetovalka Andreja Duhovnik Antoni.

Miroslav Košuta, avtor prikupnih šestdesetih ponikalnic, ugank, ki ritmično in melodično vabijo k branju, se je v pogovoru s predsednikom Društva Bralna značka, tržaškim pesnikom Markom Kravosom in prvošolčki spominjal mladih let, ko je tudi sam obiskoval šolo v domačem Križu, kako ga je učiteljica povlekla za uho, ker se ni odzval na poitalijančeno ime, ali kako so se s sošolci kot zapornik z zavesami spustil skozi šolsko okno. Spregovoril je o svojih prvih verzih v domačem jeziku, katerim je zaupal, kar je čutil, kar ga je mučilo. Nekaj jih je kajpak zrecitiral tudi malim poslušalcem.