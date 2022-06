Praznovali 160. rojstni dan

V vojašnici svetega Sebastijana v Ulici Revoltella je bilo včeraj dopoldne praznično. Tržaška lokalna policija je ob prisotnosti predstavnikov civilnih, vojaških in verskih oblasti obeležila 160 let plodnega delovanja. Praznovanja so se poleg tržaških redarjev med drugimi udeležili tisti iz okoliških občin in mest v Furlaniji - Julijski krajini, prefekt Annunziato Vardè, glavni tožilec Antonio De Nicolo, kvestor Pietro Ostuni, predstavniki luške kapitanije, policije, karabinjerjev, vojske, gasilcev, civilne zaščite, slovenske koprske in avtocestne policije, župana občin Milje in Repentabor Paolo Polidori in Tanja Kosmina, srbsko-pravoslavni pop Raško Radović, škofov vikar Pier Emilio Salvadè ter drugi.

»Lokalna policija prestavlja pravi biser tržaške občine,« je izpostavil tržaški župan Roberto Dipiazza in napovedal serijo novih javnih razpisov za zaposlitev občinskih redarjev. Svojih podrejenih ni mogel prehvaliti niti general Walter Milocchi, prvi mož tržaške lokalne policije. Skupaj z županom in odgovornim v deželni vladi za varnost Pierpaolom Robertijem se je ob zvokih godbe lokalne policije s polaganjem venca poklonil redarjem, ki so padli med opravljanjem svojega poklica.