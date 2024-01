Pred 30 leti tragedija v Mostarju

»It’s very dangerous« - Je zelo nevarno, je slišati glas Saše Ote na predzadnji kaseti, posneti tistega prekletega 28. januarja 1994 popoldne v Mostarju. Bil je petek. Na Tržaškem so si maškare že dajale duška, v Bregu in na Proseku so se pripravljali na Kraški pust. Za snemalca Sašo, novinarja Marca Luchetto in tehnika snemanja Daria D’Angela, člane televizijske ekipe tržaškega sedeža RAI, ki se je bila nekaj dni prej podala v Bosno, da bi pričala o razdejanju muslimanskega dela Mostarja, je postal tisti petek – veliki petek.

Luchetta, Ota in D’Angelo niso bili novinci na vojnih bojiščih. Nekaj let prej so poročali iz Slovenije, nato s Hrvaške. Tudi v Bosni so bili že nekajkrat.

Marco Luchetta je začel svojo novinarsko pot kot športni novinar pri tedniku Trieste Sport, nato je prešel k zasebni televizijski postaji Telequattro, odskočni deski za prestop na RAI.

Snemalec Saša Ota je bil po rodu iz Boršta, vedno tesno vpet v vaško družbeno življenje. V Zabrežcu si je pravkar z očetom, kamen za kamnom, popravljal hišo. Nekaj mesecev prej je v intervjuju Mimi Kapelj izpovedal: »Ko poči, se nimaš kam skriti, samo čakaš, da bo vsega konec.«

Dario D’Angelo je bil s Proseka. Dolgo let je delal v železarni, med delom se je na večernih tečajih izučil za tehnika snemanja, uspešno opravljeni natečaj mu je odprl vrata RAI. Večer pred odhodom v Bosno je odšel na sprehod po vasi, srečal se je s prijatelji. Ob vrnitvi domov je ženi Gianni namignil: »Šel sem pozdravit Prosek, ker ne vem, ali ga bom spet videl ...«