Sreda, 27 avgust 2025
Pohodništvo

Pred 50 leti so s Proseka šli peš na Triglav

Hvalisanje Kontovelcev, ki so se na takrat najvišji jugoslovanski vrh odpravili s kolesi, je sprožilo reakcijo. Na več kot 100 km dolgo pot se je julija 1975 odpravilo osem Prosečanov

Marjan Kemperle |
Prosek |
27. avg. 2025 | 9:02
    Boris Husu, za njim z leve Drago Milič, Silvij Verginella, Marjan Nabergoj, desno spremljevalec Vekoslav Rupel (ALOJZ KAPUN)
Odšli so! Tako je v nedeljo, 27. julija 1975, nepodpisani člankar napovedal odhod skupine enajstih »kraških planincev« s Proseka na Triglav. 26. julija ob 6.08 so izpred vaškega spomenika padlim v NOB krenili peš proti več kot 100 kilometrov oddaljenemu cilju, po »osvojitvi« najvišje takrat jugoslovanske gore (2864 metrov) pa so se nameravali prav tako peš vrniti domov.

»Tisto je bil pravzaprav izziv,« se je pretekli teden pod kostanji na vrtu Društvene gostilne Prosek po dobrem pol stoletju spominjal Andrej Kapun, edini še živeči udeleženec odprave, ki mu je uspelo – skupaj s šestimi tovariši – priti na vrh Triglava. Leto ali dve prej se je skupina Kontovelcev iz domače vasi podala na Triglav s kolesi, med drugim tudi s štirisedežnim tandemom. Podvig so ovekovečili s fotografijo, ki je dolga desetletja krasila steno nasproti točajne mize tamkajšnjega Društva. Ko se je kak Prosečan pojavil v Društvu, so se bahavo ponašali, kaj vse so bili Kontovelci zmožni storiti. Hvalisavost je nekega dne sprožila reakcijo. Po vnovičnem kontovelskem širokoustenju je Silvij Verginella, nepozabni srednji napadalec Primorja in kolesar lonjerske Adrie, sprožil izziv: če ste vi, Kontovelci, prišli na Triglav s kolesi, bomo mi, Prosečani, prispeli peš!

