Pred Barcolano večerja z devetimi kuharskimi mojstri

Barcolana vsako leto organizira številne spremlejvalne dogodke, tudi letos bo kot že od leta 2014 v sredo, 4. oktobra, na sporedu slavnostna večerja Barcolana Sea Chef, na kateri bodo za izjemno kulinarično izkušnjo poskrbeli sami kuharski mojstri.

Kaj bodo ti ponudili, ostaja skrivnost, so pa organizatorji že naznanili, kateri chefi bodo sodelovali na letošnji večerji. To so Bobo Cerea, Emanuele Scarello, Matteo Metullio in Davide De Pra, Pino Cuttaia, Caterina Ceraudo, Marianna Vitale, Tomaž Kavčič ter Franco Favaretto in Gianluca Fusto.

Vstopnice za večerjo, ki bo 4. oktobra ob 20. uri na Gradu sv. Justa, so že v prodaji, možno jih je nabaviti na spletni strani Barcolane.