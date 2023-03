Pred cerkvijo svetega Antona že stoji tretji Santinov kip

Na trgu pred cerkvijo sv. Antona se v zagrajenem prostoru skriva še pakiran kip škofa Antonia Santina. Odkrili ga bodo jutri ob 11. uri in slovesno predali namenu pred verskimi in političnimi predstavniki mesta. »Santin je imel ključno vlogo pri iskanju sprave in mirjenju duhov v mestu, ki si je želelo biti italijansko,« je danes povedal nadškof Giampaolo Crepaldi o kontroverznem škofu. Santin je leta 1938 nadomestil Luigija Fogarja, ki ga je Vatikan odpoklical na pritisk fašističnega režima. Mimoidoče smo vprašali, ali poznajo Santinijevo zgodbo, pozitivne in negativne spomine na škofa, ki ni bil ravno naklonjen Slovencem.

»Še kdo bi si zaslužil spomenik v Trstu,« pa se je na poziv Primorskega dnevnika odzval raziskovalec krajevne cerkvene zgodovine Tomaž Simčič in omenil prav Fogarja, »ki je bil res pravičen do vseh.«

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.