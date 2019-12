Pred miramarskim parkom nova info točka

»Majhen prostor z velikimi ambicijami.« Tako je odprtje nove deželne info točke v vratarnici Miramarskega gradu pokomentiral deželni predsednik Massimiliano Fedriga, ki je namenu predal nov prostor, v katerem bo deželni zavod za turistično promocijo PromoTurismo Fvg promoviral vse deželne znamenitosti. V družbi deželnega odbornika za produktivne dejavnosti Sergia Binija, direktorice Miramarskega gradu Andreine Contesse in direktorja zavoda PromoTurismo FVG Lucia Gomiera je Fedriga spomnil, da je nova info točka na idealni lokaciji, saj miramarski park letno obišče več kot 800 tisoč obiskovalcev.

Poslopje v drevoredu pred miramarskim parkom je bilo kar deset let zapuščeno. Za obnovo bivše grajske vratarnice so porabili med 20 in 25 tisoč evrov, stroške pa sta si porazdelila Miramarski muzej in Dežela FJK. Kot je na uradni predstavitvi poudarila direktorica muzeja Contessa, je nova info točka odličen primer uspešnega in konstruktivnega povezovanja turizma in javnih ustanov.