Pred policisti zmerjal migrante

Policisti so v bližini nakupovalnega središča Montedoro aretirali moškega, ki je v Italijo nezakonito pretihotapil družino migrantov. Gre za 30-letnega iraškega državljana, ki je peš ob cesti spremljal starša in tri otroke, iraške državljane. Hodil je nekaj metrov pred njimi. Ko je zagledal policiste, je odvrgel mobilnik v jarek. Moški, ki je bil vidno vznemirjen, je med preiskavo policistov v tujem jeziku zmerjal migrante in jim grozil. Nihče ni imel osebnega dokumenta.

Policisti so moškega še dodatno preiskali in našli tudi njegov mobilnik. V njem so bila sporočila, ki so potrjevala namen, da bo družino pretihotapil. Napisal je med drugim, da nima prehrambenih izdelkov in avtomobila.

Policisti so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer je trenutno v priporu zaradi spodbujanja nezakonitih migracij.