Predajo svetoivanskega Narodnega doma za zdaj odložili

S svetoivanskim Narodnim domom bo treba še malo počakati. Sprva predvideni časovni termini za njegovo predajo slovenskim ustanovam (v marcu smo poročali, da bo do izročitve ključev verjetno prišlo aprila), njihovo vselitev in morda tudi uradno odprtje objekta (to naj bi potekalo jeseni) so doživeli določen zamik. Pogodba med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter Narodno in študijsko knjižnico (NŠK), ki je nosilka pogodbe tudi v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori), namreč še ni bila podpisana.

Kamen spotike je vprašanje izrednega vzdrževanja objekta na Vrdelski cesti. Marca je dežela vodstvoma obeh ustanov v pregled predložila osnutek pogodbe za prenos prostorov, v katero sta NŠK in Slori vnesla nekaj popravkov. Ključno je vprašanje, kdo bo v prihodnje kril stroške za izredno vzdrževanje stavbe, ki znajo biti kar obsežni. Uporabniki so predlagali, da bi za to skrbel lastnik, torej dežela.

Pristojni deželni uradi pa so drugačnega mnenja. »V prihodnjih dneh bomo zadevo obravnavali z uradi. Dejstvo je, da gre v primeru Narodnega doma za netipično obliko predaje objekta v brezplačno uporabo, ker za razliko od običajne prakse ni časovno omejena. Objekt ostaja v deželni lasti, uporabniki pa bodo z njim razpolagali tako rekoč za vedno. Razumeti je treba, kako moramo v tem primeru ravnati v skladu z zakonskimi določili. Kmalu bomo vedeli kaj več,« je v torek za Primorski dnevnik povedal Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za lokalno samoupravo ter za odnose s slovensko manjšino.

