Predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino je iz osebnih in družinskih razlogov odstopil. Odstopno izjavo je podpisal že sinoči in jo posredoval ministru za infrastrukturo in za prevoze Matteu Salviniju, ki je odločitev sprejel. Mandat bi bil sicer zaključil v decembru. Na čelu pristaniške uprave bo ostal do 1. junija.

