Predstavili obračun delovanja

Tržaška občina se za območje vzhodnega Krasa angažira premalo, od Opčin vse do Bazovice pa so potrebni ukrepi za izboljšanje stanja pločnikov, zelenih in drugih javnih površin, pa tudi za izboljšanje povezav javnih prevoznih sredstev ter reševanje drugih težav, o katerih poročajo sami občani. To izhaja iz obračuna prvih mesecev delovanja vzhodnokraških rajonskih svetnikov Demokratske stranke, ki so ga predstavili v četrtek na dvorišču openskega Prosvetnega doma. Največji problem, s katerim se spopadajo, je poudarila predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta, je ta, da se na njihove predloge tržaška občina večkrat sploh ne odzove.

O opravljenem delu in težavah z Občino Trst sta spregovorila tudi vodja svetniške skupine Lara Dipace in svetnik Jadran Vecchiet. Občinstvo je v imenu pokrajinskega tajništva DS pozdravila Manuela Mandler, navzoče sta nagovorila tudi podtajnik za Vzhodni Kras Ugo Poli in občinska svetnica Valentina Repini.