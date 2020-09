Predstavili zgoščenko Pod farnim zvonom sv. Jerneja

Openska župnija ima že desetletja zelo pestro pevsko in glasbeno dejavnost. Cerkveni zbor tako premore tudi veliko profesionalnih pevcev, ki še vedno radi priskočijo na pomoč domači zasedbi. Zbor že vrsto let tudi sodeluje z različnimi glasbeniki, kar daje še dodatno vrednost njihovemu petju. O tem priča tudi nova zgoščenka Pod farnim zvonom sv. Jerneja, ki je že marca zagledala luč sveta, zaradi epidemije novega koronavirusa pa je morala na javno koncertno predstavitev nekoliko počakati. Doživela jo je v nedeljo v župnijski cerkvi sv. Jerneja na Opčinah, kjer so tudi posneli del koncerta, ki je na zgoščenki, studijski del pa je bil posnet v studiu Burja v Danah pri Sežani.

Nedeljska predstavitev CD plošče je bila razdeljena na tri dele, prav tako kot zgoščenka. Na predstavitvi je za razlago poskrbela predsednica Zveze cerkvenih pevskih zborov Rossana Paliaga.

Program zgoščenke je nastal po zamisli Vinka Skerlavaja in Berte Vremec v sodelovanju z izvajalci. CD ima priloženo dvojezično knjižico, v kateri so zbrani vsi podatki izvajalcev, zborov in programa. Grafično jo je oblikovala Veronika Skerlavaj. Za snemanje je poskrbel tonski tehnik Jani Rednak, nekatere skladbe pa sta posnela Zvonimir Vidau in Niko Klanjšček.Nova zgoščenka ima tudi dokumentarno vrednost, saj so nekatere pesmi prvič posnete na CD-ju. Med temi so Maša in ljudske pesmi Ubalda Vrabca ter Tri Prešernove pesmi Walterja Lo Nigra. Izid zgoščenke so omogočili Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta, Slovenska prosveta, Župnija sv. Jerneja apostola z Opčin in Zadružna kraška banka Trst Gorica.