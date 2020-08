Preiskava pri članih CasaPound

V prvih jutranjih urah današnjega dne so pripadniki posebnega oddelka policije Digos iz Trsta, Vidma in Pordenona izvedli vrsto preiskav pri članih gibanja CasaPound, ki so preteklega 4. avgusta dejansko vdrli v prostore deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu in za kratek čas prekinili delo šeste deželne komisije, pri čemer so prebrali sporočilo, ki odkrito kritizira politiko v zvezi s priseljevanjem.

Kot piše v sporočilu tržaške kvesture, akcijo koordinira tržaški tožilec Pietro Montrone, po čigar mnenju obstaja sum kršitve 340. člena italijanskega kazenskega zakonika, se pravi prekinitve javne storitve. Montrone je odredil tudi preiskavo na tržaškem sedežu Casapound, ki je bil predan namenu lani. V okviru preiskave so policisti zasegli tudi obleke, ki so jih člani gibanja nosili med svojo akcijo v deželnem svetu ter računalnike in druge tehnološke naprave osumljencev: le-te bodo analizirali s ciljem, da se obnovi dogajanje in pojasnijo odgovornosti vpletenih.