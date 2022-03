Prenovili bodo zgodovinski znamenitosti Pulja

»Trst in Pulj delita morje, zgodovino in željo po turističnem razvoju. Ne ciljamo na množični turizem, ampak želimo promovirati lepote, ki nas obdajajo in novim generacijam posredovati ljubezen do domovine, družine in soseda.« Tako je včeraj tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi uvedel sprejem Turistične skupnosti Pulj v dvorani Bobi Bazlen v palači Gopčević, ki ga je v sodelovanju s tržaško občino organizirala tržaška hrvaška skupnost (Hrvatska zajednica u Trstu).

Z geslom Pulj je več... je predsednica Turistične skupnosti Sanja Cinkopan Korotaj predstavila dva projekta, ki jih v Pulju financira Evropska unija in s katerima želijo obnoviti in promovirati dve pomembni zgodovinski znamenitosti istrskega mesta. Prvi projekt je namenjen obnovi puljskih utrdb. Z drugim pa želijo urediti malo rimsko gledališče blizu Dvojnih vrat Projekta sta vredna približno 18 milijonov evrov.

»Sodelovanje je za nas zelo pomembno, saj je tržaška hrvaška skupnost bila v teh dveh letih povezana predvsem z Zagrebom. Povratek na obalo nas vodi v ponovno odkritje skupnih ciljev v skupnem jadranskem prostoru,« je včeraj dejal predsednik hrvaške skupnosti Damir Murković in pozdravil mladega puljskega župana Filipa Zoričića.