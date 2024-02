Prenovljena vrata in ekonomske godlje dolinske fare

Vsaka najboljša zgodba, naj bo ta novinarska ali umetniško obarvana, se odvija nepričakovano. V petek popoldne sta dolinska župnija in njen ekonomski svet priredila odprtje in blagoslov prenovljenega vhoda v cerkveno obzidje. Blagoslovu je sledilo krajše snidenje v prostorih dolinskega pastoralnega centra. Med tem je zakoniti zastopnik župnije, nekdanji škofov vikar Ettore Malnati, kot še nikoli poprej predstavil godljo, v kateri se nahaja dolinska katoliška skupnost.

Kljub deževnemu vremenu in lažji burji se je v petek ducat domačinov zbral na odprtju prenovljenega vhoda v obzidje, ki obdaja farno cerkev sv. Urha v Dolini. Stebri, na katerih slonijo vrata, so bili od časa in naravnih elementov dodobra obdelani in med stebri in zidovi so nastale luknje, ki so bile po eni strani grde, po drugi pa nevarne. Župnija je zato sanirala stebre in vanje spet položila marmornate ploščice raznih barvnih odtenkov, da bi se stebroma povrnilo blišč.

Dogajanje se je zatem preselilo v pastoralni dom, ki se nahaja nasproti farne cerkve, kjer je zakoniti zastopnik navzočim predočil stanje fare. Malnatija je tik pred koncem svojega škofovanja v Dolino poslal Giampaolo Crepaldi. Na mestu zakonitega zastopnika ga je potrdil tudi škof Enrico Trevisi. V dolinski fari se Malnati ne ukvarja s pastoralnim delom, temveč izključno z administrativno platjo.

Če je verski preporod župnije naporno delo, je reševanje administrativno-ekonomske godlje toliko slabša naloga. Malnati je dejal, da je na župnijskem računu trenutno točno 180 evrov. Denar, ki je bil pred tem na računu, je dobesedno izginil. »Nimamo denarja, izginilo je vse, a drugega ne nameravam povedati,« je dejal.

