Na začasnem sedežu tržaškega italijanskega liceja Francesco Petrarca v Ulici Tigor je danes dijak verbalno napadel sošolko in naj bi ji nato grozil z rezilom. Na šolo je prihitelo več policijskih patrulj, zaradi česar je bilo kar nekaj preplaha. Policisti so ugotovili, da na srečo nihče ni bil nihče poškodovan in da dijak ni uporabil noža ali morebitnega drugega orožja. Vzrok prepira za zdaj ni znan, kot tudi niso znane posledice dejanja. O dogodku pa je še marsikaj nejasnega.