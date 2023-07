Prepletanje poguma in bede zatiranih narodov

Dokumentarni portreti zatiranih ženk, moških in otrok, ki živijo v običajnih življenjskih pogojih neobičajno življenje. Tako bi lahko povzeli dokumentarno gradivo fotografinje in reporterke Monike Bulaj, ki je od včeraj na ogled v Skladišču idej. Družbeno angažirana umetnica se na razstavi Geografie Sommerse predstavlja s fotografijami, s katerimi je na piedestal postavila zatirane narode, ki tudi »iz zakulisja« skrbijo, da se svet ne ustavi in se v času geopolitičnih sprememb ne zlomi.

Na Poljskem rojeno fotografinjo in avtorico odličnih fotografskih reportaž, ki že več let živi v Italiji, lahko obiskovalec spozna v podobah Afrike, osrednje Azije, Pakistana. Pa tudi v zgodbah in podobah žensk iz Afganistana, v pronicljivih fotoreportažah iz Rusije, Kube, Libije ...

Avtorica razstave, ki so jo odprli sinoči, s fotografijami prikazuje bedo in običaje različnih držav, njeno glavno sporočilo pa želi biti, da gre za problem širše družbe, je Monika Bulaj povedala na včerajšnjem srečanju z mediji. V središče svojega dela večkrat postavlja človeško telo. »Zame je kot svetišče, nekakšen zaklad kolektivnega spomina, ki ne laže,« pravi fotoreporterka. In res je na obrazih upodobljencev odlično ujela občutenja pod površino otopelih izrazov in v brezizhodnost zazrtih oči, ki jim je življenje v nevsakdanjih okoljih v borbi za preživetje iztisnilo skoraj ves življenjski eliksir, ni pa jim odvzelo želje po preživetju.

Razstavo, ki bo na ogled do 8. oktobra, in sicer od torka do nedelje med 10. in 19. uro, spremlja tudi bogat razstavni katalog. Za vstopnice bo treba odšteti osem evrov, po znižani ceni pa stanejo pet evrov. Za večje skupine je mogoče vstopnice kupiti po štiri evre. Do brezplačnega obiska razstave se upravičeni otroci do 12. leta starosti in še nekatere druge skupine.