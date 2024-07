Točno ob 12.16 je papež Frančišek s helikopterjem odletel iz Trsta. Helikopter ga je čakal na 4. pomolu, do koder so papeža odpeljali z Velikega trga, kjer je pred množico daroval mašo. Na tržaškem obisku ob koncu Socialnega tedna je pred tem nagovoril delegate, nato pa se je srečal s predstavniki drugih veroizpovedi, migranti, ostarelimi in bolnimi.