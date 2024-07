Tržačane in turiste papež presenetil

Na tržaškem nabrežju, od gledališča Miela do Velikega trga, so vsaj od 9. ure ljudje pričakovali pepežev prihod. Nekateri so od doma prinesli zložljive stolčke, drugi stojijo ob premičnih ograjah. Papežev prihod na nabrežje dobro uro pred predvidenim začetkom maše jih je presenetil. Pripeljal se je skoraj neopazno v manjšem avtomobilu, bele barve seveda, in za zaprto šipo mahal ljudem ob cesti. “Ciao papa”, so mu ti vračali pozdrave. V bližini trga je Frančišek sedel v še manjše vozilo brez strehe in se z njim zapeljal med približno 9000 vernikov, ki so nanj od zgodnjih jutranjih ur čakali na Velikem trgu. Stisnil je marsikatero roko in pobožal marsikatero otroško glavico.

V bližino trga se medtem zgrinja vse več ljudi. Med njimi so ob domačinih tudi verniki s Hrvaške, Avstrije in od drugod. Za ozvočenje je poskrbljeno, tako da bo mogoče papeževim besedam prisluhniti tudi z nabrežja.