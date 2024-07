Papež: Trst je poklican k srečevanju različnih ljudstev

Papeževa maša se je začela z uvodno pesmijo združenega zbora in prihodom velikega števila škofov in duhovnikov. Verniki nosijo čepice, ki so jim jih razdelili, da bi se obvarovali pred žgočim soncem.

Zbor izvaja latinsko mašo Missa de Angelis, med darovanjem je zazvenela Sprejmi, Bog, daritev to Alojzija Mava, druga obhajilna pesem pa je bila K Tebi, Jezus ljubeznivi Andreja Vavkna.

Ne potrebujemo vase zaprte vernosti, ampak nemirno vero, ki je človeška vera in predstavlja kamen spotike ter si postavlja vprašanja o družbi, ki jo uspava potrošništvo. Potrebna je vera, ki naj pomete z egoističnim preračunavanjem, je dejal papež v pridigi, ki je pozval k ogorčenju in škandaliziranju ob prisotnosti krivic in revščine, saj se Bog skriva v temnih kotih tudi tržaškega mesta. Papež Frančišek je pri tem tržaško Cerkev pozval, naj nadaljuje s prizadevanjem za širjenje evangelija upanja zlasti za tiste, ki sem prihajajo po balkanski poti, da bi se lahko vsi imenovali bratje.

Trst predstavlja odprta vrata za migrante in utrujene ter je poklican k temu, da se v njem srečujejo različna ljudstva. Tako je dejal papež Frančišek ob koncu maše na tržaškem Velikem trgu ob zaključku 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji. Po Frančiškovem prepričanju ima Trst vse pogoje za to, da sprejme izziv uskladitve odprtosti in stabilnosti, sprejemanja in identitete. Zato je treba iti naprej z odprtostjo ob trdni zasidranosti v človeških vrednotah ter brez kompromisov glede človeškega dostojanstva, je dejal papež, ki je poudaril tudi potrebo delati za mir spričo vojn, ki divjajo v Ukrajini, Palestini in Izraelu, Sudanu, Mianmarju in drugod.

Škofova tudi slovenska zahvala

Papežu se je z italijansko - slovenskim "Grazie - Hvala" zahvalil trzaški škof Enrico Trevisi. Bog namreč razume vse jezike, ne samo italijanščino in slovenščino, saj "smo ena božja družina", je še v slovenščini dejal škof. Po njegovih besedah si bodo v Trstu prizadevali biti laboratorij miru in dialoga ob zgledu treh blaženih, Italijana Francesca Bonifacia, Hrvata Mira Bulešića in Slovenca Lojzeta Grozdeta.